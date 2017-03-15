Черги у тернопільських лікарнях шокують

15/03/2017 0
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Черги у тернопільських лікарнях шокують навіть тих, хто уже звик до низької якості обслуговування в країні.

Про це пишуть самі жителі міста, які втомилися вистоювати у довжелезних живих ланцюгах, передає Тернопільська липа.

“Перед тим як взяти справку в лікаря, яка виписується 4 хвилини, потрібно простояти 45 хв в черзі за амбулаторною карткою.  Нікого не засуджую, просто мені здається шо шось не так в цій системі!” – повідомляє житель Тернополя Ярослав Яготин.

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