Черги у тернопільських лікарнях шокують

15/03/2017 Розмір тексту:

Черги у тернопільських лікарнях шокують навіть тих, хто уже звик до низької якості обслуговування в країні.

Про це пишуть самі жителі міста, які втомилися вистоювати у довжелезних живих ланцюгах, передає Тернопільська липа.

“Перед тим як взяти справку в лікаря, яка виписується 4 хвилини, потрібно простояти 45 хв в черзі за амбулаторною карткою. Нікого не засуджую, просто мені здається шо шось не так в цій системі!” – повідомляє житель Тернополя Ярослав Яготин.