Черговий п’яниця за кермом збив юнака і протаранив припаркований автомобіль
11/09/2018 0
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Близько 02:30 години ночі на вулиці Петлюри водій ВАЗ 2199 напідпитку здійснив наїзд на 24-річного хлопця та припаркований автомобіль Chevrolet Aveo.
Від освідування у медзакладі кермувальник категорично відмовився.
На водія складено адмінпротокол за керування напідпитку, повідомляють у патрульній поліції.
На місці працювала слідчо-оперативна група.
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