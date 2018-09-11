Черговий п’яниця за кермом збив юнака і протаранив припаркований автомобіль

11/09/2018 Розмір тексту:

Близько 02:30 години ночі на вулиці Петлюри водій ВАЗ 2199 напідпитку здійснив наїзд на 24-річного хлопця та припаркований автомобіль Chevrolet Aveo.

Від освідування у медзакладі кермувальник категорично відмовився.

На водія складено адмінпротокол за керування напідпитку, повідомляють у патрульній поліції.

На місці працювала слідчо-оперативна група.