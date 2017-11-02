Черговий антирекорд: на Тернопільщині пенсії зросли найменше

02/11/2017 Розмір тексту:

У країні налічується 11,7 млн пенсіонерів. Майже 90% з них (понад 10,5 млн осіб) отримали збільшену виплату. В середньому пенсії зросли на 30% (понад 560 гривень).

Про це на своїй сторінці у мережі Facebook написала народний депутат України, голова Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Людмила Денісова, передає ZiK.

Області-лідери за кількістю пенсіонерів, які отримали збільшення виплат, – це Донецька (96% від загальної кількості пенсіонерів області), Луганська (94%) та Чернівецька (93%). Найменша кількість у Тернопільській (76%) області.

Найбільше зросли пенсії у мешканців Донецької (майже на 50%), Луганської (на 44%) та Дніпропетровської (на 42%) областях. Найменше у Тернопільській (на 14,5%), Закарпатській та Чернівецькій (по 20,4%) областях.

За словами Людмили Денісової, на збільшення пенсійних виплат впливають, в першу чергу, два фактори – заробітна плата, яку отримував пенсіонер, та його страховий стаж. Якщо працювати на мінімальну зарплатню, то, навіть, при достатньому стажі пенсія буде невисокою.

Також вона нагадала, що найближчим часом в Комітеті чекають пропозицій від Кабінету Міністрів України щодо підвищення пенсій колишнім військовослужбовцям, працівникам правоохоронних органів та інших силових відомств.