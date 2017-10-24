У Тернополі дуже п’яний водій побив три автомобілі. ФОТО

24/10/2017 Розмір тексту:

23 жовтня, близько 20:47 години, на вулиці Збаразькій Peugeot Boxer зіткнувся з Infiniti Fx та Renault Megane.

У 32-річного водія Peugeot патрульні помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Результат освідування 2,20 проміле алкоголю в крові. А це в 11 разів перевищує допустиму норму.