У Тернополі дуже п’яний водій побив три автомобілі. ФОТО

24/10/2017 0
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23 жовтня, близько 20:47 години, на вулиці Збаразькій Peugeot Boxer зіткнувся з Infiniti Fx та Renault Megane.

У 32-річного водія Peugeot патрульні помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Результат освідування 2,20 проміле алкоголю в крові. А це в 11 разів перевищує допустиму норму.

На правопорушника патрульні склали 2 протоколи за керування у стані сп’яніння та вчинення ДТП, повідомляють у патрульній поліції Тернополя.

 

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