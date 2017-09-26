Чергова жертва сумнозвісного сайту: аферисти “розвели” тернополянку на тисячу доларів

26/09/2017 Розмір тексту:

Мабуть не читала новин 22-річна тернополянка, тому й не знає, скільки шахрайств мало не щодня документують працівники поліції.

Лідирує сумнозвісний сайт «OLX»: аферисти, видаючи себе за покупців чи продавців, заробляють на довірі. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Мешканка обласного центру продавала на інтернет-сайті телефон «Samsung С8+». Невдовзі знайшовся покупець, сторгувалися в ціні і дівчина надала реквізити для оплати. Чоловік попросив передати товар маршрутним автобусом, який прямуватиме до Хмельницька, дівчина погодилася. Отримавши, смс про зарахування 26 тисяч гривень, передала телефон, а лише тоді попрямувала до банкомату, де й з’ясувала, що ані гривні не отримала, ще й телефон втратила. Про неприємність розповіла поліцейським.