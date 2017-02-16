Черга охочих приступити до Нерукотворного образу Спасителя розтягнулася до готелю “Тернопіль”. ФОТО, ВІДЕО

16/02/2017 Розмір тексту:

Черга вірян, які бажають поклонитися перед Нерукотворним Образом Ісуса Христа, розтягнулася від Катедри до готелю ” Тернопіль”.

Хоча унікальна ікона із Ватикану в Тернополі перший день, до неї приступили вже десятки тисяч тернополян та гостей міста, повідомляє сайт ternopil.te.ua.

Нагадуємо, святиня перебуватиме у Архикатедральному Соборі з благословення Папи Франциска та Архиєпископа і Митрополита Тернопільсько-Зборівський Василя Семенюка до 22 лютого.

Нагадаємо, що ікона Нерукотворного Образу прибула на Тернопільщину завдяки підтримці благодійного фонду Ігора Гуди “Твори добро”.