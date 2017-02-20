Черга до чудотворної ікони розтяглася на весь центр Тернополя. ВІДЕО

20/02/2017 Розмір тексту:

Сьогодні із самого ранку у Тернополі зростає черга до Нерукотворного образу Спасителя, який перебуває в Катедрі УГКЦ.

Нагадаємо, що цю ікону у наше місто привезли 16 лютого і з того часу Архикатедральний собор був цілодобово відчиненим для паломників та інших охочих побачити святиню. Попередні дні люди групувалися навколо собору, на майдані Волі, а тепер черга паломників сягнула аж до Театрального майдану, повідомляє ТВ-4.

Уже п’ятий день сотні паломників з’їжджаються до Тернополя з усіх усюд. Чудотворний образ Нерукотворного Спаса прибув у наше місто ще 16 лютого і зберігається в Архикатедральному Соборі УГКЦ, який зараз працює цілодобово. У попередні дні черга людей займала майдан Волі, а сьогодні вранці зросла аж до Театрального майдану міста.

Від дня привезення чудотворної ікони у Архикатедральний собор безпеку порядку забезпечують патрульні поліцейські, а рух на вулицях Листопадова, Й. Сліпого, П. Сагайдачного та Майдан Волі частково перекритий. Окрім того із прихожанами працюють волонтери, які формують черги та надають всю потрібну інформацію.

Нагадаємо, що Нерукотворний образ пробуде у Тернополі до 22 лютого до 20-ї години вечора. Наголошуємо, що можливість стати у чергу до чудотворної ікони в усіх охочих, буде лише до 12 години дня, після чого образ Нерукотворного Спаса готуватимуть до повернення у Ватикан.