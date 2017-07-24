Через яму на дорозі загинув 17-річний юнак. ФОТО

Повідомлення про смерть людини в результаті дорожньо-транспортної пригоди надійшло на лінію “102” 23 липня від фельдшера швидкої допомоги.

Аварія трапилася у селищі міського типу Мельниця-Подільська. Водій мотоциклу kawasaki ninja в’їхав у вибоїну. Як результат – кермувальник не впорався з керуванням і транспорт перекинувся, повідомляють у поліції.