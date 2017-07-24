Через яму на дорозі загинув 17-річний юнак. ФОТО

24/07/2017 1
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Повідомлення про смерть людини в результаті дорожньо-транспортної пригоди надійшло на лінію “102” 23 липня від фельдшера швидкої допомоги.

Аварія трапилася у селищі міського типу Мельниця-Подільська. Водій мотоциклу kawasaki ninja в’їхав у вибоїну. Як результат – кермувальник не впорався з керуванням і транспорт перекинувся, повідомляють у поліції.

Сімнадцятирічний юнак злетів з мотоциклу. Його травми виявилися несумісними з життям. Хлопець від отриманих ушкоджень помер на місці аварії.

Подія внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 286 частина 2 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть.

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Коментарі (1)

Анонімний

24/07/2017

Щe одна смeрть на совісті дорожників, хтось собі купить щe один лeксус.

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