Через вибухи на Вінничині виїхати потягом з Тернополя було майже неможливо

27/09/2017 Розмір тексту:

Сьогодні виїхати залізницею з Тернополя було практично неможливо. Майже півсотні пасажирських потягів курсували зі зміненим маршрутом. Окрім цього, вони затримувалися в дорозі на 5 – 6 годин. А квитки до Вінниці люди мусили здати.

Пані Марія збиралася їхати до Кривого Рогу. Але за годину до відправлення жінці повідомили, що потяга не буде. Залізниця повернула повну вартість квитка.

«Радує те, що хоч повернули вартість квитка. Хоча як я маю добратися до Кривого Рогу, я не знаю. Буду пробувати автобусами. Хоча квитків теж може не бути. І в такій ситуації ще багато людей».

А тим часом поряд із залізничним вокзалом з’явилося чимало приватних авто, які пропонували власні послуги перевезення. За словами пасажирів, вартість послуг надто висока.

У касах Тернопільського залізничного вокзалу кажуть, що ситуація з курсуванням залізничного транспорту залишається нестабільною. Коли все врегулюють, наразі невідомо.

Софія Романська