Через вибухи на Вінничині у Тернополі виник “залізничний колапс”

29/09/2017 Розмір тексту:

Через події у Вінниці залізнична станція «Тернопіль» зазнала колапсу. Ситуація залишається нестабільною. Нічні потяги на Київ відмінили, більшість маршрутів змінено.

Тернополяни масово здавали придбані квитки на залізничний транспорт.

«Через надзвичайну ситуацію з боєприпасами на військових складах поблизу станції Калинівка на Вінниччині зміненим маршрутом курсує 47 пасажирських потягів. Якщо певну станцію потяг оминає, пасажирам доведеться здавати квитки. Укрзалізниця повертає повну вартість квитка. Щодо сусідніх міст, то, наприклад, зі станції «Тернопіль» до Львова, курсують електрички о 8.42 та о 12.30. Радимо пасажирам уточняти деталі щодо планованої поїздки. Коли ситуація повністю врегулюється, зараз сказати не можемо. Ми лише надаємо інформацію щодо курсування потягів», – пояснює завідувач квиткових кас залізничного вокзалу станції «Тернопіль» Любов Баталкіна.

Люди шукали інші варіанти виїзду з Тернополя. Більшість пасажирів обирали рейсові автобуси. На Тернопільському автовокзалі запевняють: ажіотажу зараз немає. Також активізувалася робота нелегальних перевізників.

Софія Романська