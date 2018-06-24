Через вибух на базі спиртозаводу на Тернопільщині евакуювали 350 людей. Фоторепортаж

24/06/2018 Розмір тексту:

23 червня о 18:15 до рятувальників надійшло повідомлення про вибух на спиртовій базі Зарубинецького спиртзаводу, що знаходиться у Збаражі.

Пожежа виникла в будівлі виробничого корпусу. Там знаходилося 10 резервуарів, у яких зберігалось 480 тонн біоетанолу. Площа пожежі сягнула 1200 м. кв. Існувала загроза перекидання полум’я на сусідні будівлі та житловий сектор поруч. Відтак, з прилеглих житлових будинків евакуйовано 350 мешканців.

Всього для ліквідації пожежі залучили 15 одиниць техніки, 63 рятувальників та пожежний потяг. Організовано підвіз води за допомогою сільськогосподарської техніки.

Як повідомляють в Управлінні ДСНС, завдяки злагодженим діям рятувальників, екстрених служб району та органів влади о 23:55 пожежу вдалося ліквідувати.

Причини та матеріальні збитки встановлюються.

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