Через відсутню розмітку у Чорткові не розминулися автомобіль і мотоцикл. ФОТО
16/10/2017 0
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Вчора, 15 жовтня, на Тернопільщині у Чорткові на вулиці Богдана Хмельницького трапилася аварія.
Там зіткнулися мотоцикліст та автомобіль марки Audi. Подробиці аварії встановлює поліція. Однак місцеві жителі припускають, що причиною зіткнення стала відсутність дорожньої розмітки.
– Може час розмітку зробити або ще один світлофор поставити, – пише Igor Subbotin.
Джерело: Терен
Фото спільноти “Чортківські новини”
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