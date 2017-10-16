Через відсутню розмітку у Чорткові не розминулися автомобіль і мотоцикл. ФОТО

16/10/2017 0
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Вчора, 15 жовтня, на Тернопільщині у Чорткові на вулиці Богдана Хмельницького трапилася аварія.

Там зіткнулися мотоцикліст та автомобіль марки Audi. Подробиці аварії встановлює поліція. Однак місцеві жителі припускають, що причиною зіткнення стала відсутність дорожньої розмітки.

– Може час розмітку зробити або ще один світлофор поставити, – пише  Igor Subbotin.

Джерело: Терен

Фото спільноти “Чортківські новини”

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