Через відсутню розмітку у Чорткові не розминулися автомобіль і мотоцикл. ФОТО

16/10/2017 Розмір тексту:

Вчора, 15 жовтня, на Тернопільщині у Чорткові на вулиці Богдана Хмельницького трапилася аварія.

Там зіткнулися мотоцикліст та автомобіль марки Audi. Подробиці аварії встановлює поліція. Однак місцеві жителі припускають, що причиною зіткнення стала відсутність дорожньої розмітки.

– Може час розмітку зробити або ще один світлофор поставити, – пише Igor Subbotin.

Джерело: Терен

Фото спільноти “Чортківські новини”