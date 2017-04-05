Через “тролейбус щастя” сотні тернополян запізнилися на роботу. ФОТО

04/04/2017 Розмір тексту:

Затор утворився через аварію між “Тролейбусом щастя” та бусом біля “шостого магазину” 4 квітня близько 8:40. Сотні тернополян цього ранку спізнились на роботу.

Тролейбус зупинився просто на пішохідному переході. Станом на 9:10 затори на вул. Збаразькій стоять з десяток тролейбусів, повідомляє “20 хвилин“.

– Бус трохи врізався в тролейбус, нічого серйозного, – каже водій тролейбуса. – Чекаємо патрульних, аби ті оформили все як має бути.

Через тролейбус, який перегородив дорогу, сотні тернополян запізнились на роботу.

– Їхав в 55 хвилин з дому на роботу. Зазвичай витрачаю на таку відстань 7 хвилин, – каже водій Віталій. – Багато водіїв розвертались, об’їжджали. По дорозі не бачив жодного патрульного, може вони також потрапили в затор. Я шокований, що раз таку дрібницю пів міста стоїть.

– Я влетіла на шалені гроші, поки добиралась на таксі, – каже Алла Лахман. – Кому було недалеко йти, виходили з маршруток і таксі, але я пішки з Баму добратись не могла. Коли я їхала, затор почався від Володимира Великого, по Злуки і аж до шостого магазину.