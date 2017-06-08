Через Тернопіль курсуватиме три нові потяги на південь

08/06/2017 Розмір тексту:

Через станцію «Тернопіль» почали курсувати три нові потяги, на яких можна добратися до південних курортів в Одесі, Бердянську й Херсоні. Проте на ці напрямки влітку радять купувати квитки завчасно, як мінімум, за два тижні до подорожі.

Призначили додаткові потяги, щоб розвантажити маршрути на південь.

«Влітку завжди бракує квитків на південь. Особливо є така проблема, якщо людина зволікає. Тож Укрзалізниця вирішила дещо розвантажити ці маршрути і призначила додаткові потяги: «Львів-Бердянськ», «Львів-Херсон» та «Львів-Одеса». Вони курсуватимуть у сезон літніх відпусток. Поки що ажіотажу на квитку у напрямку півдня немає, але він, зазвичай, починається вкінці червня. Тож радимо купувати квитки завчасно. Нагадуємо, їх можна придбати за 45 діб до поїздки», – відзначив керівник Тернопільського залізничного вокзалу Михайло Жуков.

У касах вокзалу додають: додаткові потяги курсуватимуть до вересня.

Софія Романська