Через сильні морози у Вільхівці загинуло четверо лебедів

13/01/2017 Розмір тексту:

Ми вже розповідали, що у селі Вільховець Борщівського району залишилися зимувати лебеді. Селяни кажуть, що птахи поважні гості. Відтак у селі вирішили створити добрі умови для їхньої зимівлі.

Жителі села Вільховець змайстрували спеціальні годівниці для лебедів. Туди регулярно приносять хліб, кукурудзу, пшеницю.

«Спочатку ми чекали реакції відповідних служб, влади. Зараз можна сказати, що не дочекалися. Але залишити лебедів у біді ми не можемо. Тому кілька людей з нашого села вирішили їм трохи підсобити. Зробили з коліс і дощок годівниці і носимо туди їжу. Намагаємося це робити так, щоб не налякати птахів. Вони зараз дуже голодні, їдять майже все: пшеницю, кукурудзу, будь-які зернові. Також ми постелили їм солому, там вони зможуть трохи зігрітися. Наступного року нашому селу Вільховець виповнюється 500 років і ми хотіли б відсвяткувати цю дату разом з нашими поважними гостями», – каже житель села Вільховець Іван Петрович.

Жителі села Вільховець просять біологів-орнітологів допомоги, щоб полегшити зимівлю птахів. Оскільки одного бажання врятувати лебедів недостатньо, необхідно знати, яка допомога їм потрібна. На жаль, четверо лебедів згинули через сильні морози та відсутність їжі.

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