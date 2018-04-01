Через спалах інфекції дитсадок на Тернопільщині закрили на карантин. ВІДЕО
01/04/2018 0
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На Тернопільщині десятеро дітей захворіли на сальмонельоз у дитсадку.
Чотирьох з них довелося госпіталізувати, нині вони вдома.
Також захворів і працівник дитсадка.
Від учора у приміщенні проводять дезінфекцію. Заклад на карантині.
Поки що точну кількість недужих санепідеміологи назвати не можуть.
Детальніше – в сюжеті ТСН.
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