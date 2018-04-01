Через спалах інфекції дитсадок на Тернопільщині закрили на карантин. ВІДЕО

01/04/2018 0
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На Тернопільщині десятеро дітей захворіли на сальмонельоз у дитсадку.

Чотирьох з них довелося госпіталізувати, нині вони вдома.

Також захворів і працівник дитсадка.

Від учора у приміщенні проводять дезінфекцію. Заклад на карантині.

Поки що точну кількість недужих санепідеміологи назвати не можуть.

Детальніше – в сюжеті ТСН.

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