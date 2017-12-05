Через “снігову скульптуру” в центрі Тернополя розгорівся скандал. ФОТО

04/12/2017 Розмір тексту:

У Тернополі невідомі особи зліпили із снігу чоловічий статевий орган прямо біля пам’ятника Тарасові Шевченку.

Про це повідомляється в групі «Від Тарнополя до Тернополя» у соцмережах, пише Прес-центр.

Такий вчинок викликав обурення серед тернополян, які дуже хотіли дізнатися імена осіб, причетних до такого «витвору».

«Чиїсь діти гинуть за Україну, а чиїсь придурки ременя не дочекаються. Лопати в руки і сніг чистити!!!!», – написала Тетяна Пастух.

«Так-так, «молодці», а ви своїм діткам усілякі матеріальні блага,а вони нам пі*юни ліплять. Була би моя воля, усю компанію з ганьбою вигнав би зі школи», – зазначив Олександр Патола.

«Дурні)) їх рано чи пізно ідентифікують, їм тепер краще вечорами з дому не виходити», – зазначила Тетяна Камстієць.