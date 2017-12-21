Через смертельну аварію люди перекрили у Тернополі дорогу. ВІДЕО

20/12/2017 Розмір тексту:

Пан Ігор втратив свою єдину надію, свого єдиного сина Романа. Хлопцю було лише 19. Він любив грати у футбол, вчився в одному із тернопільських вишів.

Загиблий мав багато друзів, кілька з них стали свідками трагедії. 9-го жовтня у селі Порохова Бучацького району Романа збив автомобіль. Водій з місця події втік. А трохи більше, як за добу сам прийшов у поліцію. 9-го грудня підозрюваному продовжили термін тримання під вартою. Він його оскаржив. Родичі загиблого категорично проти того, аби суд відпускав підозрюваного під домашній арешт.

Деталі – в сюжеті ІНТБ.