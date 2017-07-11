Через смерть породілі у Тернополі розпочали кримінальне провадження

10/07/2017 Розмір тексту:

П’ятого липня до працівників поліції із заявою звернувся житель обласного центру щодо можливого неналежного виконання лікарями пологового відділення Тернопільської міської лікарні №2 своїх службових обов’язків, що призвело до смерті його 27-річної доньки.

Повідомлення було внесено до ЄРДР з правовою кваліфікацією ст. 140 (ч. 1) Кримінального кодексу, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Як повідомив заступник начальника слідчого відділу Тернопільського відділу поліції Михайло Вербовський, на даний час здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, призначена комісійна судово-медична експертиза щодо обставин та причин смерті молодої жінки.

У рамках кримінального провадження буде надана об’єктивна оцінка діям медичних працівників, які були причетні до обстеження та лікування пацієнтки.