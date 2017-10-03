Через рішення Скалатського виконкому вулицями Новосілки не зможе проїхати пожежна машина?

Своїм рішенням влада змушує вивозити продукцію з кар’єру офіційно неіснуючою, польовою дорогою, збільшуючи кілометраж. Підприємство роками наповнює бюджет, покращує місцеву соціальну сферу і відгукується на потреби громади, а отримує відверті ускладнення у відповідь. Рішення дирекція кар’єру оскаржує і має на це серйозні підстави.

Виконком Скалатської сільської ради 27 травня прийняв рішення, яким обмежив рух машинам, що важать більше 10 т по вул. Л. Українка та вул. Б. Хмельницького у с. Новосілка. Влада рекомендує підприємству здійснювати перевезення об’їзною дорогою, таким чином шлях кожного авто збільшується на 15 км. Окрім того, пропонований шлях не має офіційного статусу дороги і проходить через поля, людські паї.

На думку захисників кар’єру, виконком не мав повноважень вводити обмеження. Згідно п.п. 22.5. п.22 (перевезення вантажу) Правил на автомобільних дорогах загального користування державного значення, якою є дорога по вул. Л. Українки забороняється рух транспорту з фактичною масою понад 40 тонн, а на дорогах місцевого значення, якою є дорога по вул. Б. Хмельницького забороняється рух транспорту з фактичною масою понад 24 тонн.

– В якості прикладу, вага порожнього вантажного автомобіля марки «Даф», «Рено», «Сканія» з причепом або вага сучасної пожежної машини з повним резервуаром води складає орієнтовно 12-15 тонн. Виходить, що власники чи користувачі цих транспортних засобів не зможуть проїхати через село Новосілка по цим дорогам, – зазначає директор ТОВ «Кар’єр Новосілка» Богдан Марин.

Ставить питання дирекція підприємства і до Акту обстеження житлових будинків та споруд, адже не відомо, чи депутати, які проводили обстеження та підписували акт мають відповідні знання, кваліфікацію тощо, щоб наводити такі висновки в цих питаннях. Також у акті відсутній висновок, що руйнування будинків та споруд відбувається саме через рух великовантажних автомобілів позивача. В ньому наводяться лише припущення депутатів «що можливо і стає причиною руйнувань будинків». А чи встановлювалися інші причини, що могли б спричинити тріщини на будинках та спорудах? Наприклад, тріщини на будинках могли з’явитися через те, що данні будинки побудовані з порушенням будівельних норм, порушенням проекту забудови або через те що цим будинкам більше 50 років тощо.

Є й інші імовірні причини скарг мешканців будинків по цих вулицях. Минулого року цим людям виплачували допомогу як компенсацію за можливі незручності від роботи кар’єру. Пізніше, громада почала обурюватися, чому ж отримують кошти лише «вибрані», відтак було прийнято рішення сплачувати соціальну допомогу безпосередньо у громаду, а вона вже розподілятиме їх на найнеобхідніші проекти. Тобто тепер мешканці цих будинків кошти не отримують.

Зважаючи на всі наведені факти, дирекція кар’єру буде оскаржувати це рішення і вимагати законного розгляду справи з фаховими висновками.