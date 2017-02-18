Через ремонт школи у Великій Березовиці відкрили кримінальне провадження

18/02/2017 Розмір тексту:

Ремонт школи у Великій Березовиці викликав чимало обурень серед місцевих жителів та громадських активістів. Вони стверджують, що робота не відповідає вимогам, проекту, а ще на ремонті відмивають кошти відповідальні особи.

Навчальний заклад утеплювали, але громадські активісти стверджують, що неякісно.

«Перше – будівельні роботи здійснювалися при мінусовій температурі. Це недопустимо. І ґрунтовки, і фарби, і клеї – все тече. Зрозуміло, що триматися воно не буде. Але на наші зауваження ніхто не реагував. Школу мали утепляти мінеральною ватою, а не пінопластом, як ми бачимо в результаті. Хочемо, щоб відповідальні особи відповіли», – відзначив директор ГО «Протидія корупції та моніторинг екології «Скеля» Андрій Об’єщик.

За словами активістів, на ремонтні роботи з державного бюджету підрядник отримав майже 1,5 млн. грн. «Управління капітального будівництва не здійснює ремонтних робіт, їх виконує підрядник. Щодо якості робіт, то висновки повинні робитися не у прокуратурі, а спеціалістами-будівельниками. Інженери технічного нагляду, які здійснювали контроль, в них є інша інформація. Підрядник, крім цього об’єкта, вів роботи ще на інших об’єктах. Претензій не виникало», – додав начальник управління капітального будівництва ОДА Віктор Кузяк.

Загалом на ремонт і будівництво об’єктів в області минулого року було використано понад триста мільйонів гривень з державного бюджету.