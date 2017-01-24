Через ремонт школи у Великій Березовиці розгорівся скандал

24/01/2017 Розмір тексту:

Про незаконне та неякісне утеплення школи, а також про відмивання коштів заявляють жителі селища міського типу Велика Березовиця , що у Тернопільському районі. Своїми підозрами люди поділилися із представниками громадських організацій краю. За словами директора ГО “Протидія корупції та моніторинг екології “Скеля” Андрія Об’єщика , при виїзді на місце події вони побачили, що навчальний заклад утепляється пінопластом, хоча відповідно до будівельних норм повинна бути мінеральна вата. Окрім цього активісти виявили і ряд інших порушень.

– Будівельні роботи здійснювалися при мінусовій температурі – це недопустимо. І ґрунтовки, і клеї, і фарби – все текло, триматися воно не буде, бо роблене під час морозів. Ми звертаємося до поліції пролити світло в даній ситуації.

Активісти стверджують, що на ці ремонти з держбюджету підрядник отримав майже півтора мільйона гривень. За їхніми підрахунками – це близько тисячі за метр квадратний. Серед чергових невідповідностей – у документах ремонти мали робитися одними з найдорожчих матеріалами. Проте при перевірці стало відомо, що насправді використовувалася дешева сировина, хоча на ціні ця дешевизна не відобразилася. Громадськість переконана, що залишки коштів осіли в кишенях посадовців.

За словами Василя Луціва, мешканця смт. В. Березовиця, даний проект курував селищний голова. Він і несе за нього повну відповідальність.

– Приблизно 700-800 тисяч реалізовано, а решта пішло в нікуди. Якщо відкинути все те, що вони не доробили, не ґрунтували, не ставили стартові планки, не силіконили. На один силікон в проекті закладено близько 100 тисяч – це стики між пінопластом потрібно заробляти. Вони це не використовували, не ґрунтували стіни.

До Тернопільського відділення поліції депутати селищної ради звернулися 29 грудня. Вони заявили, що ремонтні роботи з утеплення Великоберезовицькоїзагальноосвітньої школи 1-3 ступенів проводяться із порушенням держстандартів. Відповідно до цього правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 366 частина 1 ККУ – службове підроблення.

– На даний час за даним фактом здійснюється досудове розслідування. До перевірки залучені представники державної архітектурної будівельної інспекції, а також проводиться спільна перевірка із західним управлінням офісу Держаудитслужби, – розповів Павло Бачинський – слідчий Тернопільського відділення поліції.

Проте представник підрядної організації усе спростовує. Директор фірми-виконавця Ростислав Баран каже, що усі наведені деталі не відповідають дійсності і вони сфабриковані.

– Що стосується використання коштів, є замовник, є технагляд, є всі документи, що купувалося, що робилося, хто і як робив. Є проектно-кошторисна документація, яка пройшла експертизу. Всі роботи виконувалися згідно проектно-кошторисної документації. Там відхилень немає. В проекті написано пінопласт – утеплення проводилося пінопластом.

Підрядник переконаний, що не помиляється той, хто нічого не робить, а в даному випадку пошук недоліків – це сфабрикована справа – замовлення однієї невдоволеної людини. Так це чи ні, перевірить слідчо-оперативна група, повідомляють у відділі комунікації НП Тернопільської області.