Через п’ять років тернопільський став може перетворитися у болото

27/03/2017 Розмір тексту:

Одразу три проект розробляють спеціалісти, щоб очистити Тернопільський став. Працюють над проектно-кошторисними документаціями з реконструкції нафтовловлювачів на ливневих каналізаціях, створення карти дна ставу та вирівнювання біологічного стану водойми. Про це повідомив заступник міського голови Леонід Бицюра під час засідання круглого столу «Екологічні проблеми Тернополя: питання – відповіді» у прес-клубі.

– Міська рада прийняла «Програму розвитку тернопільського водосховища «Тернопільський став», – каже Леонід Бицюра. – Разом з біологами і науковцями розробили програму почергових дій щодо відновлення екологічної системи ставу. За оцінками біологів він перебуває у періоді заболочення і за 5-7 років може перетворення на болото. Зараз проектанти працюють одночасно над трьома проектно-кошторисними документаціями: реконструкція нафтоуловлювачів на ливневих каналізціях, поглиблення ділянок озера в окремих частинах за пропозицією біологів, вирівнювання бактеріологічного складу озера: боротьба із синьо-зеленими водоростями, заселення корисних бактерій, водоростей і риб. Вже було декілька спроб зарибнення ставу, але вони закінчувалися невдачею тому, що риба гинула через недостатню кількість кисню у воді, токсичні речовини у товщі води, відсутність належної циркуляції пластів води. У період підготовки цих проектів буде проведено більше 1000 аналізів на хімічний, біологічний, фізичний склад, і води, і мулу тернопільського ставу. Виділено перше фінансування для проектантів. У кінці квітня-на початку травня будемо мати перші проектні рішення, які покажуть з чого нам починати, і як триватиме ця робота.

Щоб насити воду киснем і змішувати різні пласти води, вздовж Набережної облаштують фонтан. Кожні двадцять метрів будуть встановлені сопла, з яких битимуть струмені води. Розпочинатися він буде від Острівця кохання, йтиме по містку і далі вздовж берега у напрямку до Надставної церкви.

Очистити водойму від синьо-зелених водоростей, які щоліта призводять до «цвітіння» біля берегів, планують за допомогою спеціальних бактерій. За допомогою унікальної технології їх вирощує американська фірма «GreenPigInc.», тому їх ще називають «зелена свиня».

– Бактерії заселяють у водойму і гарантія від 3 до 5 років, що вона буде чистою, – розповів Олег Соколовський, начальник управління ЖКГ, благоустрою та екології. – Ці бактерії знищують відходи життєдіяльності риб, різноманітні шкідливі речовини, які є у воді. Для людей, тварин, рослин і навколишнього середовища вони не шкідливі. Для прикладу роботу бактерій представники фірми показали у гідропарку. Там була заросла синьо-зеленими водоростями водойма, а через два тижні після заселення бактерій стала чистою. Та перед тим, як використовувати цю технологію у Тернопільському ставі маємо ретельно все перевірити і отримати відповіді дозволи. Очищення озера за допомогою цієї технології обійдеться місту у мільйон гривень.

Ольга Трач

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