Через приліт Гройсмана перекрили трасу “Львів-Тернопіль”. ФОТО

30/05/2017 Розмір тексту:

Львівську трасу перекрили через приліт прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.

Внаслідок цього утворилася довжеленна черга з автомобілів.

Про це у “Фейсбуці” повідомив активіст Ігор Василів, котрий опублікував відповідні фото.

“Прилетів… хотіли після Майдану без кортежів? Хочіть дальше, дорога Тернопіль-Львів перекрита, люди вже годину стоять в очікуванні приземлення великого реформатора Володимира Гройсмана. Живемо, в принципі, по новому, але чомусь по старому. Цікавить, чи є хворі, вагітні, діти? В тій колоні, яку зупинили посеред дороги? Ні!”, – написав Ігор Василів.

Нагадаємо, як було анонсовано, Володимир Гройсман мав проінспектувати ремонт доріг на Тернопільщині.