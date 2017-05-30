Через приліт Гройсмана перекрили трасу “Львів-Тернопіль”. ФОТО
30/05/2017 1
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Львівську трасу перекрили через приліт прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.
Внаслідок цього утворилася довжеленна черга з автомобілів.
Про це у “Фейсбуці” повідомив активіст Ігор Василів, котрий опублікував відповідні фото.
“Прилетів… хотіли після Майдану без кортежів? Хочіть дальше, дорога Тернопіль-Львів перекрита, люди вже годину стоять в очікуванні приземлення великого реформатора Володимира Гройсмана. Живемо, в принципі, по новому, але чомусь по старому. Цікавить, чи є хворі, вагітні, діти? В тій колоні, яку зупинили посеред дороги? Ні!”, – написав Ігор Василів.
Нагадаємо, як було анонсовано, Володимир Гройсман мав проінспектувати ремонт доріг на Тернопільщині.
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Коментарі (1)
ррр30/05/2017
на тернопільщині ніякі дороги не ремонтуються, а вертолітна площадка у Львівській області с Якторів