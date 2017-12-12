Через прорив теплотраси у Тернополі довелося зупиняти котельню

12/12/2017 Розмір тексту:

КП “ Тернопільміськтеплокомуненерго ” інформує Споживачів централізованого теплопостачання та гарячої води, що в п’ятницю, 8 грудня, о 21 годині через порив траси на території громадської установи міста було зупинено роботу котельні на вулиці І.Франка, 16.

Це стало причиною відсутності послуги у споживачів по вулицях Крушельницької, 1, 1а, Головацького, 2, За Рудкою, 1, 14, Броварна, 8,10,12,14,16,21,23,25, Ясна,1,5, Котляревського, 1,10,26,37а.39а, Чехова,9, Білецька,2,4,6,16, Нечая,4.

В зв’язку з вихідним днем та неможливістю встановлення контакту з працівниками громадської організації, ремонтні роботи розпочалися із запізненням.

В суботу, 09.12.2017 року, з 08.20 години, в зв’язку з ремонтними роботами, теплопостачання було припинено до всіх споживачів від котельні по вулиці І.Франка, 16.

З 21 год. 45 хв. теплопостачання відновлено.

КП “ Тернопільміськтеплокомуненерго ” інформує, що за час ненадання послуги споживачам буде проведено перерахунок в оплаті.

Джерело: Тернопіль житлово-комунальний