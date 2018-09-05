Через пожежу з тернопільської багатоповерхівки евакуювали людей. ФОТО

05/09/2018 Розмір тексту:

О 15:13 до оперативно-диспетчерської служби оперативно-координаційного центру Управління ДСНС України у Тернопільській області надійшло повідомлення про пожежу, що виникла на четвертому поверсі багатоквартирного житлового будинку на вул. Карпенка, 9.

На момент прибуття співробітників ДСНС полум’я охопило приміщення кухні. Пожежа швидко набирала обертів, існувала загроза подальшого поширення вогню.

Для ліквідації наслідків надзвичайної події задіяно 4 одиниці техніки та 9 чол. особового складу підрозділів Тернопільського гарнізону ДСНС. До гасіння залучалась ланка газодимозахисної служби. На місці події працювали співробітники оперативно-координаційного центру. О 15:35 спільними зусиллями рятувальники локалізували горіння, зупинивши поширення полум’я на площі 4 м.кв, а о 15:40 повністю ліквідували пожежу. Під час ліквідації наслідків надзвичайної події від вогню врятовано сусідні квартири, із задимленого середовища на свіже повітря евакуйовано 8 мешканців будинку.

Обставини події та сума матеріальних збитків встановлюються.