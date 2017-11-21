Через пожежу на Тернопільщині був заблокований рух міжнародною трасою. ФОТО

21/11/2017 Розмір тексту:

21 листопада о 01:52 на автодорозі міжнародного значення М-12, між населеними пунктами Ступки та Романівка Тернопільського району виникла пожежа вантажного автомобіля «Mercedes -Benz Actros».

Внаслідок пожежі на даній ділянці дороги було повністю припинено рух транспортних засобів, повідомляють в Управлінні ДСНС в області.

На момент прибуття рятувальників полум’ям був охоплений весь автомобіль. До ліквідації пожежі залучались чергові караули 1-ї та 3-ї державних пожежно-рятувальних частин Управління. Також на місці події працювали представники оперативно-координаційного центру Управління ДСНС та співробітники поліції.

О 02:49 пожежу локалізовано, а о 03:59 – повністю ліквідовано. Рух автотранспорту відновлено о 03:40. На той момент у тимчасовому заторі, перебувало близько 200 транспортних засобів.

Вогнем знищено вантажний автомобіль «Mercedes -Benz Actros» та вантаж, який він перевозив. Причина виникнення пожежі та збитки встановлюються. Розслідуванням обставин події займаються працівники правоохоронних органів.