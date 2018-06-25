Через пожежу на базі спиртзаводу завели кримінал

25/06/2018 Розмір тексту:

23 червня горіла Збаразька спиртобаза. Повідомлення про вибух на території заводу надійшло о 18:15. Пожежа розпочалася у виробничому корпусі будівлі та охопила 1200 метрів квадратних. На місці надзвичайної ситуації працювали рятувальники, правоохоронці та швидка. Евакуювали більше трьохсот місцевих мешканців.

За словами працівників поліції, огляд місця події проводити ще зарано, оскільки у приміщенні залишилися резервуари з біоетанолом і об’єкт залишається небезпечним. Як тільки ємності вивезуть, територію оглядатимуть експерти.

Причину пожежі та суму збитків встановлять у ході розслідування, зазначають у поліції. Даний факт внесений до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 270 ККУ – Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо вони спричинили загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки.

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