Через погоду у жителів краю проблеми з тиском, серцем і шлунком

20/06/2018 Розмір тексту:

Минулої доби у краї лікарі швидкої допомоги понад тисячу разів виїжджали на виклики. Переважно люди скаржилися на проблеми з тиском, серцем і шлункові розлади. Серед причин погіршення здоров’я лікарі називають погодні перепади.

Мінлива погода та підвищення вологості впливають на здоров’я метеозалежних краян. Як наслідок – загострюються хронічні захворювання, – кажуть лікарі. Відтак під час нестабільних погодних умов більшає звернень за медичною допомогою. У лікарні швидкої допомоги додають: під час різких перепадів температурних показників, а також збільшення рівня вологості найчастіше страждають гіпертоніки.

«Цими днями частішають виклики через підвищення артеріального тиску, кишкові розлади, підвищення температури тіла. Причиною деяких загострень хронічних захворювань можуть бути і погодні умови, але це не основна причина. Оскільки здорові люди нормально переносять будь-яку погоду», – зазначає лікар Марія Вовчак.

А от метеорологи і надалі передбачають мінливу погоду з тенденцією до похолодання.

Софія Романська