На Тернопільщині побільшало аварій

15/01/2017 Розмір тексту:

За минулу добу в результаті ускладнених погодних умов та підвищеної аварійної ситуації на автошляхах України загинуло дев’ять людей, травмовано – 66.

Як повідомляє прес-служба Нацполіції, критичною за рівнем аварійності ситуація є у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській і Луганській областях.

Високий рівень аварійності (зростання кількості ДТП від 10 до 50 відсотків) зафіксовано у Тернопільській, Хмельницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській і Донецькій областях, пише Українська правда.