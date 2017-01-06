Через передсвятковий ажіотаж на тернопільських ринках “поповзли” вгору ціни

06/01/2017 Розмір тексту:

Тернополяни вкотре помітили передсвяткову тенденцію до зростання цін. У супермаркетах і на ринках дорожчають найбільш популярні продукти: м’ясо, фрукти, солодощі. За підрахунками експертів, цьогоріч, щоб підготуватися до святкового столу доведеться витратитися на третину більше, ніж минулого року.

Торговці намагаються заробити більше на передсвятковому ажіотажі. За спостереженнями тернополян, у передсвятковий час ціни зросли майже на всі найбільш потрібні продукти.

«Все, те, що мені потрібне до святкового столу останнім часом подорожчало. На жаль, на наших ринках європейські закони торгівлі не діють. У Європі завжди перед святами великі знижки, а в результаті – великий попит. У нас склалася непорушна тенденція – підвищувати ціни перед святами. Це дуже неприємно спостерігати», – каже тернополянка Надія Гоголь.

У передсвяткові дні великий ажіотаж і на ринках, і в магазинах. Продавці потрохи піднімають ціни. До прикладу, риба в середньому вартувала 45 – 50 гривень за кілограми, нині ціна зросла майже на чверть. Подорожчали також овочі і фрукти. За словами продавців, після свят ціни трохи знизяться.

Нагадаємо, в Україні ціни на основні продукти відпустили у «вільне плавання». Їх регулює лише ринок.