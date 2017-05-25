Через падіння призовника з вікна військкомату порушили кримінальну справу за статтею “доведення до самогубства”

25/05/2017 Розмір тексту:

Увагу громадськості вкотре привертає резонансний випадок в обласному військкоматі. Нагадаємо, з п’ятого поверху через вікно випав 24-річний Михайло Федун. Рідні переконані, що хлопець не міг би це зробити по своїй волі.

Мати Михайла Федуна розповідає, що сина забрали до військкомату без вручення повістки. Там хлопець перебував аж до нещасного випадку.

«Повістки не було. Проте його все ж таки забрали до військкомату. А 13 травня у нього дуже погіршився стан здоров’я. Ми хотіли забрати його додому на вихідні, щоб підлікувати. Але військкомат не відпускав. Потім ми втратили з ним зв’язок. І вже в сьомій ранку нам подзвонили з військкомату і сказали, що син у реанімації. В нього – черепно-мозкова травма, переламані обидві руки і таз, численні забої, рани», – розповідає мати постраждалого Ярослава Федун.

Що призвело хлопця до нещасного випадку, наразі не відомо. Поліція поки що лише опрацьовує кілька версій. Також порушено кримінальне провадження за статтею – доведення до самогубства.

Софія Романська