Через ожеледицю у тернопільському травмпункті ажіотаж

11/01/2017 Розмір тексту:

Кілька десятків тернополян щодня звертається до травмпункту через падіння на тротуарах чи дорогах, дехто потребує довготривалої реабілітації або лікування в стаціонарі. Жителі Тернополя звертаються до комунальних служб міста з вимогою – краще доглядати за міськими автошляхами і тротуарами під час ожеледиці.

Тернополянка Надія Маньковська вже другий раз цього року потерпіла від ожеледиці на дорогах. Жінка каже: проживає неподалік Микулинецького кладовища і там тротуари ніхто не посипає.

«Я не пам’ятаю, коли останній раз посипали тротуари біля Микулинецького кладовища. Так, в центрі посипано. А там – ні. Хоча тротуаром біля Микулинецького теж багато людей ходить. Діти йдуть до школи падають, я вже два рази впала, добре, що обійшлося без серйозних травм», – каже пані Надія.

Лікарі закликають тернополян: бути максимально обережними.

«Були дні, коли ми приймали до сорока потерпілих, а в середньому останнім часом до нас звертається більше тридцяти осіб на день, частина травм – через ожеледицю на дорогах. А з першого січня до нас звернулося понад 400 хворих. Серед травм переважають переломи променевих кісток, забійні травми. Дуже багато травм було у святкові дні, деякі з них побутового характеру та через вживання алкоголю, – відзначає черговий лікар травмпункту Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої медичної допомоги Тетяна Ганич.

Тернополянам також радять надавати перевагу неслизькому взутті.