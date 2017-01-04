Через обрив проводу весь Тернопіль залишився без світла
04/01/2017 1
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Сьогодні, 4 січня, вранці практично в усіх мікрорайонах Тернополя зникло світло.
Як повідомила ZiKу прес-секретар міської ради Катерина Калуш, електроенергія зникла через аварію на електромережах.
«За інформацією КП «Тернопільмьськсвітло», впав високовольтний провід, знеструмлено практично ціле місто», – повідомила речниця міськради.
За інформацією сайту 7 Днів, знеструмлення паралізувало роботу міських тролейбусів, не працювали світлофори, а також банки та чимало інших організацій та установ.
Для ліквідації надзвичайної події задіяні аварійні служби міста.
Наразі подачу електроенергії відновлено.
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Архітектор
Помічник системного адміністратора
Коментарі (1)
Тернополянин04/01/2017
Красива картинка але це де ?