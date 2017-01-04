Через обрив проводу весь Тернопіль залишився без світла

04/01/2017 1
Розмір тексту:
версія для друку

Сьогодні, 4 січня, вранці практично в усіх мікрорайонах Тернополя зникло світло.

Як повідомила ZiKу прес-секретар міської ради Катерина Калуш, електроенергія зникла через аварію на електромережах.

«За інформацією КП «Тернопільмьськсвітло», впав високовольтний провід, знеструмлено практично ціле місто», – повідомила речниця міськради.

За інформацією сайту 7 Днів, знеструмлення паралізувало роботу міських тролейбусів, не працювали світлофори, а також банки та чимало інших організацій та установ.

Для ліквідації надзвичайної події задіяні аварійні служби міста.

Наразі подачу електроенергії відновлено.

  • Теги:

Коментарі (1)

Тернополянин

04/01/2017

Красива картинка але це де ?

Додати свій коментар

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Коли варто святкувати Різдво?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
6 / 0,287 / 9.52m