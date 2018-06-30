Через незаконне будівництво частина Тернополя може залишитися без води

30/06/2018 Розмір тексту:

Неподалік Тернополя на земельній ділянці Байківецької ОТГ на вул. Корольова, 8 розпочато будівництво котеджів. Ця ділянка є санітарно-охоронною зоною, адже там проходить водогін та два каналізаційні колектори через які надаються послуги з водопостачання та водовідведення жителям Тернополя та довколишніх сіл.

Про це повідомляють у міській раді.

Дане будівництво не погоджувалося із комунальним підприємством міської ради «Тернопільводоканал», який обслуговує інженерні мережі, та створює реальну загрозу припинення надання послуг з водопостачання і водовідведення мікрорайонів Тернополя та сіл Тернопільського району. І таке будівництво ведеться з порушенням діючого законодавства України.

Враховуючи ці фактори, Тернопільська міська рада звернулася до правоохоронних органів, контролюючих органів Державної архітектурно-будівельної інспекції у Тернопільській області та місті Тернополя з вимогою скасувати дозвільні документи на будівництво котеджів на зазначеній території, призупинити будівництво та демонтувати вже влаштовані елементи. Також мерія звертається до мешканців з проханням не купувати котеджі на зазначеній ділянці.