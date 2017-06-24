Через нестабільну погоду аграрії Тернопільщини побоюються за урожай
Нестабільні погодні умови можуть позначитися на урожайності. Негативно вплинули на посіви весняні перепади температур. За попередніми прогнозами аграріїв, цього року по Україні прогнозується урожай від 4% до 10% менший, ніж торік. Урожайність частково залежить від регіону.
На Тернопільщині цього року дещо більші площі посівів зернових культур, зокрема розширили площі кукурудзи, гороху, ярої пшениці. Загалом посівна площа під урожай в регіоні складає понад 810 тисяч гектарів.
«Посіви ярих зернових і зернобобових культур становлять понад 250 тисяч гектарів. Щодо загальної площі зернових культур, то вона дещо більша від рівня минулого року і становить близько 458 тисяч гектарів. Посіви ярих зернових і зернобобових культур – площа 259 тисяч гектарів, ранніх ярих зернових культур – 128 тисяч гектарів», – повідомляють у департаментів агропромислового розвитку ОДА.
За словами аграріїв, урожай пшениці на Тернопільщині обіцяє бути непоганим. Збиратимуть цю культуру в середині липня. За попередніми прогнозами, з одного гектара планують намолотити до 75 центнерів зерна.
Софія Романська
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