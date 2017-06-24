Через нестабільну погоду аграрії Тернопільщини побоюються за урожай

24/06/2017 Розмір тексту:

Нестабільні погодні умови можуть позначитися на урожайності. Негативно вплинули на посіви весняні перепади температур. За попередніми прогнозами аграріїв, цього року по Україні прогнозується урожай від 4% до 10% менший, ніж торік. Урожайність частково залежить від регіону.

На Тернопільщині цього року дещо більші площі посівів зернових культур, зокрема розширили площі кукурудзи, гороху, ярої пшениці. Загалом посівна площа під урожай в регіоні складає понад 810 тисяч гектарів.

«Посіви ярих зернових і зернобобових культур становлять понад 250 тисяч гектарів. Щодо загальної площі зернових культур, то вона дещо більша від рівня минулого року і становить близько 458 тисяч гектарів. Посіви ярих зернових і зернобобових культур – площа 259 тисяч гектарів, ранніх ярих зернових культур – 128 тисяч гектарів», – повідомляють у департаментів агропромислового розвитку ОДА.

За словами аграріїв, урожай пшениці на Тернопільщині обіцяє бути непоганим. Збиратимуть цю культуру в середині липня. За попередніми прогнозами, з одного гектара планують намолотити до 75 центнерів зерна.

Софія Романська