Через негоду в Тернополі сталося ДТП. ФОТО

21/08/2017 1
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Водій Renault не врахував погодні умови, виїхав на зустрічну смугу і врізався в вантажівку “ЗІЛ”.

Аварія сталася на Об’їзній біля заправок-близнюків 21 серпня близько 12:30, пише “20 хвилин“.

– Водій Renault не врахував погодні умови, дорожньої обстановки, виїхав на зустрічну смугу, перетнувши подвійну суцільну розмітку  (п. 34.1 .3. ПДР), – повідомили в прес-службі патрульної поліції. – Потерпілий – водій Renault. Ступінь важкості травм наразі невідомий.

Як кажуть очевидці, швидка забрала чоловіка у тяжкому стані.

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Коментарі (1)

Орислава Дмитрівна

22/08/2017

пишети по два рази за цей час можна взнати що з чоловіком від 12год до 22год хурналісти ю

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