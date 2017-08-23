Через негоду в Тернополі сталося ДТП. ФОТО

21/08/2017 Розмір тексту:

Водій Renault не врахував погодні умови, виїхав на зустрічну смугу і врізався в вантажівку “ЗІЛ”.

Аварія сталася на Об’їзній біля заправок-близнюків 21 серпня близько 12:30, пише “20 хвилин“.

– Водій Renault не врахував погодні умови, дорожньої обстановки, виїхав на зустрічну смугу, перетнувши подвійну суцільну розмітку (п. 34.1 .3. ПДР), – повідомили в прес-службі патрульної поліції. – Потерпілий – водій Renault. Ступінь важкості травм наразі невідомий.

Як кажуть очевидці, швидка забрала чоловіка у тяжкому стані.