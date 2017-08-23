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Через негоду в Тернополі сталося ДТП. ФОТО
21/08/2017 1
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Водій Renault не врахував погодні умови, виїхав на зустрічну смугу і врізався в вантажівку “ЗІЛ”.
Аварія сталася на Об’їзній біля заправок-близнюків 21 серпня близько 12:30, пише “20 хвилин“.
– Водій Renault не врахував погодні умови, дорожньої обстановки, виїхав на зустрічну смугу, перетнувши подвійну суцільну розмітку (п. 34.1 .3. ПДР), – повідомили в прес-службі патрульної поліції. – Потерпілий – водій Renault. Ступінь важкості травм наразі невідомий.
Як кажуть очевидці, швидка забрала чоловіка у тяжкому стані.
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Коментарі (1)
Орислава Дмитрівна22/08/2017
пишети по два рази за цей час можна взнати що з чоловіком від 12год до 22год хурналісти ю