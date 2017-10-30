Через негоду на Тернопільщині водіїв просять не вирушати в дорогу

29/10/2017 0
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За інформацією Гідрометцентру, внаслідок впливу активного циклону 30 жовтня в Україні очікуються складні погодні умови.

Починаючи із західних областей, сильний дощ перейде у мокрий сніг, місцями хуртовини. У західній частині можливе утворення снігового покриву, зниження температури вночі та вдень до 1-6° тепла.

У Карпатах мокрий сніг, хуртовини, посилення вітру 19-24 м/с, пориви 40 м/с, температура вночі та вдень 0-5° морозу. У зв’язку з очiкуваними сильними опадами в горах існує загроза утворення селей.

Аби забезпечити оперативне реагування на можливі надзвичайні ситуації, на Тернопільщині у постійній готовності перебуватимуть служби цивільного захисту. Щоб уникнути небезпечних ситуацій, гідрометцентр закликає водіїв бути обережними на дорозі та без потреби не вирушати в дорогу.

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