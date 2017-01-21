Через небезпечний вірус на Тернопільщині встановлюють блокпости. ФОТО

21/01/2017 Розмір тексту:

Розпочато встановлення блок-постів для проведення дезінфекції транспортних засобів та людей, щоб уникнути подальшого поширення АЧС у Збаражі.

Нагадаємо, що у Збаразькому районі виявлено африканську чуму свиней (АЧС, Pestis Africana suum). В умовах України лише домашні та дикі свині виду можуть хворіти на АЧС.

Усі інші тварини не сприйнятливі до збудника цієї хвороби. Вірус АЧС не передається людині і є безпечним для її здоров’я, повідомляє ternopillive.com.ua.

АЧС входить до переліку особливо небезпечних (карантинних) хвороб тварин, але не є найнебезпечніша з усіх хвороб свиней.

Лікування тварин або будь-які намагання самотужки вийти з цієї ситуації лише додатково її ускладнять та сприятимуть подальшому поширенню інфекції і можуть бути кваліфіковані як злочин з відповідними до його тяжкості процесуальними наслідками.