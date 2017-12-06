Через куріння в ліжку загинула 85-річна жінка

06/12/2017 Розмір тексту:

Куріння в ліжку стало ймовірною причиною пожежі та загибелі людини у Борщівському районі.

Як повідомляють в Управлінні ДСНС, 4 грудня о 13:26 на пункт зв’язку 8-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України у Тернопільській області від чергового Борщівського відділення Національної поліції надійшла інформація про пожежу, що трапилась 3 грудня о 23:40 у кімнаті житлового будинку в м.Борщів на вул. Вовківська. Вогнем знищено ліжко, речі домашнього вжитку, пошкоджено облицювання стін та речі домашнього вжитку на площі 12 м.кв. Внаслідок пожежі загинула власниця помешкання, громадянка 1932 року народження.

На місці події працювали слідчо-оперативна група Національної поліції та інспектор Борщівського РВ Управління ДСНС. Як вдалось встановити, ймовірна причина пожежі – необережність під час куріння в ліжку.