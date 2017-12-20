Через кого медики області сидять без зарплати?

20/12/2017 Розмір тексту:

Ситуація із заборгованістю зарплат лікарям загострюється. Загалом не вистачає до 75-ти мільйонів гривень. Медичні працівники Лановець, Підволочиська, Борщова влаштовували акції протесту. А сьогодні лікарі приїхали висловити свою думку представникам влади краю.

Проблему заборгованості пропонують вирішувати на місцях, в об’єднаних територіальних громадах.

«Ситуація надзвичайно складна, і складна вона майже для всіх лікарів районних лікувальних закладів. Нині майже в усіх районних лікарнях області боргують зарплати. Немає заборгованості лише у Тернопільському, Теребовлянському, Підгаєцькому районах. Щоб завершити цей рік не вистачає близько 75-ти мільйонів гривень. Найгірша ситуація у Заліщицькому районі. Там заборгованість – до десяти мільйонів гривень. Щодо Підволочиська, то на сесії було прийнято рішення про виділення двох з половиною мільйонів гривень, але щоб повністю завершити рік їм ще не вистачає два з половиною мільйони гривень. А в деяких районах області лікарі ще не отримали оздоровчих за 2016-ий рік. Я вважаю, що така ситуація склалася через те, що в нас свідомо закладена недостатня сума в бюджет», – каже голова Тернопільської обласної організації профспілок працівників охорони здоров’я Володимир Кузів.

В управлінні охорони здоров’я запевняють, що проблема заборгованості залишається на відповідальності головних лікарів, які б мали правильно провести оптимізацію.

“Головні лікарі мусять робити певні кроки, щоб заборгованості не було. Завдання – це оптимізація ліжкомісць. Це треба було зробити упродовж цього року. На кожного жителя виділяється однакова сума, всі лікувальні заклади залишаються в однакових умовах. Щоб вирішити проблему і щоб її не виникало необхідний ефективний менеджмент саме з боку головних лікарів», – відзначає керівник управління охорони здоров’я Володимир Богайчук.

А тим часом, поки з’ясовують, на чиїй відповідальності величезна сума боргу, лікарі залишаються без зароблених грошей.

Софія Романська