Через гірлянду на ялинці постраждала вагітна жінка

10/01/2017 Розмір тексту:

20-річна мешканка Тернополя постраждала внаслідок пожежі багатоквартирного будинку на вулиці Тарнавського.

Тернополянка на 40 тижні вагітності отруїлася чадним газом, повідомляють медики. Дівчину госпіталізовано до пологового будинку, пише сайт ternopil.te.ua.

Нагадаємо, вчора на вулиці Тарнавського загорілася квартира багатоповерхівки. Попередня причина виникнення вогню – займання новорічної гірлянди на штучній ялинці.

У пожежі травмувався і 57-річний власник квартири – чоловік отруївся чадним газом. Його госпіталізували до університетської лікарні.

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