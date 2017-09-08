Через газову колонку у Тернополі евакуювали мешканців багатоповерхівки. ФОТО

08/09/2017 0
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вересня о 16:44 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про те, що із вікна одного із багатоповерхових будинків на вулиці Миру у місті Тернопіль йде дим.

На місце виклику оперативно направили черговий караул 2-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління, повідомляють у ДСНС.

Прибувши за викликом, рятувальники встановили, що горить газова колонка, орієнтовна площа горіння — 2 м. кв. Одночасно з гасінням пожежі, працівники Служби порятунку евакуювали двох мешканців будинку та провели провітрювання сходової клітини під’їзду. Завдяки організованим й оперативним діям вогнеборців уже о 16:56 загорання зупинили, а о 17:04 пожежа була повністю ліквідована.

Причини виникнення події та матеріальні збитки встановлюються. Під час пожежі ніхто не постраждав.

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