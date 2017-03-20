Через двох бовдурів тернополяни ризикували життям

20/03/2017 Розмір тексту:

Кримінальне провадження за фактом крадіжки каналізаційних люків розпочали слідчі Тернопільського відділу поліції щодо двох студентів одного з вишів обласного центру. Юнаки вирішили підзаробити, знехтувавши безпекою інших людей.

Зловмисників, які пересувалися на автомобілі, зупинили патрульні поліцейські за порушення правил дорожнього руху. Увагу привернуло багажне відділення автівки, яке аж «присіло» від тяжкого вантажу. Коли поліцейські попросили водія відчинити кришку багажника, то виявили тринадцять каналізаційних люків.

Водій та пасажир намагалися придумати історії про те, звідки в них взявся цей вантаж, проте версії виявилися неправдоподібними. Як згодом з‘ясували поліцейські, частину металевих кришок зловмисники зняли з пішохідної частини моста, що по вулиці Лозовецький. Походження решти краденого з’ясовується.

Щодо 23-річного жителя села Угринів Підгаєцького району та його на рік молодшого товариша із села Сущин, що на Теребовлянщині, розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 185 ККУ, повідомляють у відділі комунікації ГУНП в Тернопільській області.