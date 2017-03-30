Через чиновників понад сто мешканців області опинилися на межі між життям і смертю

30/03/2017 Розмір тексту:

Сто сімнадцять жителів Тернопільщини з хронічною нирковою недостатністю перебувають на межі виживання. Поки чиновники проводять тендер на закупівлю медичних препаратів, вони борються за життя.

Якщо найближчим часом не буде вирішена проблема забезпечення хворих гемодіалізом, наслідки можуть бути фатальні. Хворі звернулися за поясненням до антимонопольного комітету.

«Наразі проходять державні тендери між фірмами, які займаються видачею хворим медичних засобів, які необхідні для діалізу. До тої пори нам постачали ці матеріали постійно. А зараз маємо проблему. Попередні матеріали вичерпуються, їх вистачить лише до першого квітня. А що буде в той час, поки триватиме тендер, подумати складно. Для багатьох наслідки можуть бути фатальні, тобто смертний вирок», – каже жителька Монастириського району Марія Богданівна.

Хворі на ниркову недостатність тричі на тиждень проходять у лікарнях процедуру гемодіалізу. Це для них необхідна умова, оскільки таким чином очищується організм від шкідливих речовин. «Ми розуміємо, наскільки це є велика проблема для хворих. Зі своєї сторони ми будемо намагатися вплинути на центральний апарат, щоб вони якомога скоріше провели закупівлю необхідних матеріалів», – додає голова територіального відділення Антимонопольного комітету Ростислав Лещишин.

Діаліз без державних матеріалів вартує для хворого до п’яти тисяч гривень. У багатьох краян немає таких можливостей. Тому проблема стоїть дуже гостро.