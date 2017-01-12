Через аварію частина Тернополя залишилася без газу

12/01/2017 Розмір тексту:

ПАТ «Тернопільміськгаз» повідомляє, що 12 січня з 10:00 год припинена подача газу у частині Тернополя у зв’язку з проведенням аварійних робіт.

У цей же день понижений тиск газу буде у центральній частині міста.

Подача газу буде припинена за адресами:

1.Чехова

2. За Рудкою

3. Головацького

4. Гніздовського

5. пр. За Рудкою

6. Опільського

7. Гнатюка

8. Броварна

9. Білецька

10. Горбачевського

11. Новий Світ

12. Котляревського

13. Ясна

14. Рівна

15. Вагилевича

16. Нечая

17. Набережна бічна

18. пр. Броварний

19. Наливайка

20. Транспортна

21. Березова

22. Кармелюка

23. Вільхова

24. Новий Світ Бічна

25. Ділова

26. Межова

27. Циганська

Адмінбудівлі: Грушевського 8, Білецька 1.