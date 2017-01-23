Через африканську чуму тернополяни відмовляються від свинини

23/01/2017 Розмір тексту:

Нагадаємо, у селі Залужжя Збаразького району виявили африканську чуму. Через раптовий спалах захворювання кілька тварин загинуло. Відтак на трьохкілометровій зоні від місця спалаху оголосили карантин. Ветлікарі запевняють, що ситуація контрольована.

На Тернопільському центральному ринку посилили контроль за реалізацією м’яса свинини. Фахівці лабораторії ринку запевняють, що причин для паніки немає, наразі з нашого регіону заборонено продаж свинини. М’ясо продаватимуть з інших областей. Незважаючи на ці обмежувальні заходи, чимало жителів краю вирішили відмовитися на деякий час від свинини.

«Я не можу ризикувати здоров’ям моїх дітей і внуків, тому вирішила зараз не купувати свинину. Будемо переходити на здоровий спосіб життя, можливо, рибою замінимо», – каже тернополянка Надія Швець.

Покупці підтверджують факт зменшення попиту на свинину. «Справді, через ту заразу купувати свинину стали менше. Хоча ми продаємо м’ясо з Хмельницької області, тож причин для хвилювання, думаю, немає», – додає продавець Ірина Гук.

Фахівці запевняють, вірус африканської чуми для людини не є небезпечним. Однак від вживання цього продукту радять на деякий час відмовитися.