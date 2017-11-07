Через африканську чуму на Тернопільщині дорожчає м’ясо

07/11/2017 Розмір тексту:

Спалахи африканської чуми у різних регіонах України призвели до скорочення поголів’я свиней, а відтак і підвищення цін на м’ясо. Останнім часом негативна тенденція загострюється, – відзначають фахівці агропромислової галузі.

Продавець м’яса з центрального ринку Тернополя пані Галина розповідає, ще влітку ціна м’яса була значно нижчою, нині простежується дорожчання цього продукту. «Дорожчає в основному свинина. Ми продаємо її зараз за різними цінами, залежно від виду м’яса. В загальному ціна сягає ста гривень за кілограм. Грудинка – 80 грн. за кілограм, вирізка – 128 гривень за кілограм».

За інформацією асоціації «Свинарі України» свинячий стек за півроку подорожчав з 90 грн. за кілограм до 108 грн. Експерти відзначають: якщо ситуація з африканською чумою не стабілізується найближчим часом, то треба очікувати чергового зростання цін на м’ясо. Також ціни на свинину зумовлюють дорожчання й інших видів м’яса – яловичини й курятини. Основна причина – дефіцит пропозиції через скорочення поголів’я.

Софія Романська