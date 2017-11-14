Чекають з розпростертими обіймами: у тернопільській поліції відповіли на заяву екс-головлікаря Вардинця

14/11/2017 Розмір тексту:

Як ми повідомляли, нещодавно колишній головний лікар Тернопільського медичного об’єднання Ігор Вардинець заявив, що місцеві правоохоронці всіма можливими шляхами перешкоджають йому повернутися на терени України.

У поліції Тернопільської області відповіли на звинувачення фігуранта кримінальної справи.

Нагадаємо, за інформацією правоохоронців, ще у квітні 2015 року Вардинець отримав неправомірну вигоду у сумі двісті тисяч гривень. Після цього чоловік під приводом операції на серці покинув Україну.

Слідчими Головного управління Національної поліції підозрюваного було оголошено в міжнародний розшук. Згодом до них надійшла інформація, що він перебуває на території Німеччини. Місцеві поліцейські затримали чоловіка відповідно до норм міжнародного права, однак після внесення застави його відпустили на лікування. Правоохоронці неодноразово зверталися з відповідними запитами до компетентних органів з питанням про екстрадицію підозрюваного.

У відповідь на ці клопотання німецькі колеги відмовляли у видачі громадянина України працівникам Тернопільської поліції, посилаючись на висновки медиків про можливе погіршення стану здоров’я Ігора Вардинця. Тож, заяви фігуранта про перешкоджання правоохоронців його повернення не відповідає дійсності, наголошують у поліції.

Після офіційного підтвердження одужання колишнього головного лікаря, слідчі вкотре клопотатимуть про його повернення на Україну для обрання міри запобіжного заходу та завершення досудового розслідування.

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