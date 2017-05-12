Чекайте феєрверків: перед сесією російськомовний “терорист” повідомив про підпал міськради

12/05/2017 Розмір тексту:

12 травня о 9.00 год. на гарячу лінію Тернопільської міської ради надійшло повідомлення від чергового ГУНП у Тернопільській області про те, що їм поступив дзвінок від невідомого російськомовного чоловіка: «Горсовет Тернополя будет палихать. Это будет красиво и интересно. Ждите фейерверков».

Одночасно до служби надзвичайних ситуацій надійшло повідомлення про підпал двох приміщень – Нацбанку та Тернопільської міської ради, повідомляють у прес-службі мерії.

Як керівник цивільного захисту міський голова Сергій Надал повідомив про ситуацію керівництву СБУ та дав доручення евакуювати усіх працівників Тернопільської міської ради та депутатів. На місці події працюють піротехніки та інші відповідні служби.

Нагадаємо, сьогодні має відбутися сесія міськради.